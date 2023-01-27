丹大野生動植物生態豐富 車輛通行不限制應自律

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丹大聯外道路行經丹大野生動物重要棲息環境，這裡動植物生態資源豐富，但丹大林道未限制汽機車通行，請遊客勿將車輛駛入非道路的草生地及林地，減少對野生動物棲息環境影響。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）丹大聯外道路行經丹大野生動物重要棲息環境，這裡動植物生態資源豐富，在南投武界遇害的「東卯山黑熊」當初就是在此野放，但丹大林道去年起不限制汽機車通行，請遊客自律。

根據行政院農業委員會林務局網站資料，丹大事業區位於台灣地理中心偏東南，面積遼闊，林相豐富多變，自低海拔的亞熱帶闊葉林、暖溫帶針闊葉混淆林，到高海拔的冷溫帶針葉林、高山草原都有，植群類型繁多，多樣化棲息環境孕育非常豐富動植物資源。

早期因伐採珍貴檜木資源等需要，於民國47年開築丹大林道，林務局78年改組，從原來的事業單位轉變為以森林遊樂、生態保育、國土保安、水資源涵養為主的業務單位，自然保育成為林務局工作重點之一。

為避免林區遭濫墾、濫伐、野生動物遭獵捕，並為落實中央山脈生態廊道的理想，提供台灣野生動物完整棲息空間，農委會依野生動物保育法於89年公告設置「丹大野生動物重要棲息環境」，目前面積10萬9952公頃，管理機關為農委會林務局南投、花蓮林區管理處。

由於海拔高、落差大，森林分布形成熱帶林、暖帶林、溫帶林、寒帶林等森林帶，並構成闊葉樹林、針闊葉樹混淆林、針葉樹林等林相，海拔1800公尺以下為闊葉樹林，優勢樹種為樟樹、楠木類、櫧櫟類，海拔1800至2400公尺為針闊葉混合林，優勢樹種為扁柏、紅檜、台灣杉、鐵杉、松類、櫧櫟類，海拔2400公尺以上優勢樹種主要為鐵杉、台灣冷杉、台灣雲杉、玉山圓柏。

林務局表示，此處野生動物豐富，根據87年調查，共記錄到17科36種哺乳動物，包含台灣黑熊、台灣雲豹、台灣獼猴、石虎、長鬃山羊、水鹿、山羌、黃喉貂、穿山甲等，鳥類也有藍腹鷴、黑長尾雉、松雀鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲，還有多種爬蟲類，堪稱野生動物天堂。

林務局表示，丹大野生動物重要棲息環境面積廣闊、植被資源豐富，有天然林、草生地、森林、溪流等多種棲地類型，且位處深山，提供野生動物良好棲息環境，但區內少數幾處被開墾種植高山蔬菜，假日也有遊客，這些人為干擾對野生動物有多大影響，須進一步評估。

汽機車通行丹大聯外道路是否影響野生動物，林務局南投林管處表示，未限制規範汽、機車通行丹大野生動物重要棲息環境，請山友、遊客落實「無痕山林」理念，避免將車輛駛入非道路的草生地及林地，減少對野生動物棲息環境影響；另外，為避免遊憩壓力造成環境及舊部落遺址破壞，持續與部落共同研議如何永續經營，盼透過共管機制保護丹大自然資源及人文景觀。（編輯：陳仁華）1120127