更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

世界濕地日 走進屏東萬年濕地群品味自然之美

2023/2/2 15:46（2/2 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府近年在萬年溪上游以生態工法整闢占地約30公頃的萬年濕地群，除可淨化水質，更能豐富生態多樣性，也是生態環境教育場域。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日
屏東縣政府近年在萬年溪上游以生態工法整闢占地約30公頃的萬年濕地群，除可淨化水質，更能豐富生態多樣性，也是生態環境教育場域。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏縣府近年在萬年溪上游以生態工法整闢占地約30公頃的萬年濕地群，除淨化水質，更能豐富生態多樣性，也是生態環境教育場域，今天是世界濕地日，縣府籲民眾一起造訪。

屏東縣政府環保局發布新聞稿表示，今天是世界濕地日，濕地對於人類及環境有相當多功用，包括淨化水質、提供水源、補充地下水、孕育生產天然資源、作為野生動物棲所等，也是民眾休憩與進行環境教育場域的好所在。

環保局表示，在萬年溪上游以生態工法方式整闢黃金1、2期及圳寮1、2期，以及海豐1、2期6處濕地，稱之為萬年濕地群，占地約30公頃，除讓萬年溪下游有乾淨水質外，濕地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸等，就連二級保育類動物水雉也現蹤，初步調查已逾60隻。

另外，興建面積約2.9公頃麟洛人工濕地已有相當豐富生態系統，其中瀕臨絕種的黃鸝、二級保育類黑翅鳶、應予保育紅尾伯勞等都現蹤，也成功復育台灣特有種水社柳，園區內目前已復育12株。

屏東縣長周春米表示，目前萬年濕地群中的海豐濕地已通過環境教育場域認證，整座萬年濕地群也在申請國家重要濕地中；麟洛人工濕地也公告為地方級重要濕地，希望民眾多造訪，品味自然之美。（編輯：陳仁華）1120202

屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、面積近30公頃的濕地群，濕地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸等，就連二級保育類動物水雉（圖）也現蹤，初步調查已逾60隻。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日
屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、面積近30公頃的濕地群，濕地內生物多樣性更是豐富，如紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸等，就連二級保育類動物水雉（圖）也現蹤，初步調查已逾60隻。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月2日
#屏東縣政府環保局
#周春米
#萬年溪
周春米
屏東YouBike 2.0啟用 將可與高雄互借不收跨區費賴副總統屏東發福袋 盼全民團結突破景氣難關
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族