清大推明燈計畫 媒合校友與退休師幫學生解惑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

清華大學推動「明燈」計畫，在學生面對職涯發展、人際關係、自我成長等疑惑時，可透過校方平台尋找校友、退休教師協助，校長高為元（右2）表示，未來還可望擴大納入同儕引路機制。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）國立清華大學推動「明燈」計畫，在學生面對職涯發展、人際關係、自我成長等疑惑時，可透過校方平台尋找校友、退休教師助解惑。

清華大學今天發布新聞稿指出，學務處、校友中心及計通中心建置平台，讓學生能透過平台填寫問題，例如申請研究所、人際關係、交友等，平台將會尋找合適的校友媒合，透過校友的生活、工作等經驗協助學生解決問題。

清華大學校長高為元表示，他經常與學生接觸，發現學生對學習及生活常感到迷惘需要指引，透過推動「明燈」計畫，由學校結合廣大校友，成為在校生學習後盾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高為元說，未來還可望擴大納入同儕引路的機制，例如學長姊可為學弟妹引路，提供學習方法等，或有出國交換等經驗的學生，也能幫助沒有經驗的學生。

清華百人會現任會長段定夫表示，他是清華化工系畢業，曾在外商公司任職多年，有在美國、日本、德國及中國求學、工作、生活的歷練，很願意提供生活工作等經驗給在校學生，現在也號召更多校友一起加入行列，協助學生解決問題。（編輯：戴光育）1120202