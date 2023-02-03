布魯塞爾旅展台灣最吸睛 有吃有玩人潮流連忘返

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布魯塞爾國際觀光旅展2日至5日舉行，台灣館以多項遊戲互動及模擬溫泉場景吸引人潮駐足拍照。 中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年2月3日

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（中央社記者田習如布魯塞爾2日專電）比利時最大規模的布魯塞爾國際旅展今天開幕，相較大部分國家展區多為靜態文物、看板，台灣館以多項遊戲互動和飄香茶葉蛋吸引人潮排隊，成為展場亮點。

布魯塞爾國際觀光旅展（Brussels Holiday Fair）自2日起一連4天在比利時首都布魯塞爾展覽館（Brussels Expo）登場，準備迎接冬去春來、全球疫情解封後的旅遊復甦商機，部分去年放棄參展的國家如日本，今年也回來重新啟動觀光行銷。

台灣館今年以「慢遊台灣」為主題，包括擺設台灣兩大自行車廠巨大、美利達的單車並結合虛擬實境（VR）裝置，讓歐洲民眾邊騎車邊沉浸在台灣從北到南的風光。不少體驗者一摘下VR眼鏡就說「好美」，例如觀光科系學生米蘭（Milan）告訴中央社他對台灣文化、美食和風景都有興趣，等不及訪台。

此外還有模擬溫泉區的場景讓參觀民眾拍照打卡、介紹台灣旅遊勝地之外也提供遊學留學資訊，但最吸引人們駐足排隊的是各種有吃、有玩、有拿的活動。

有別於像是斯洛伐克展區擺出葡萄酒待客這種歐洲常見之道，台灣館準備的滷肉飯和茶葉蛋鍋蓋一掀開，聞香而來的參觀者就聚攏排隊等著嚐嚐此地少有的滋味。

駐歐盟兼駐比利時代表處並請來氣球藝術家，除了用氣球作出大型藍白拖、紅藍綠茄芷袋等台灣常民文化代表，現場排隊民眾還可客製台灣蝴蝶、鳥類等小型氣球，許多人將氣球戴在手上逛展場，成了台灣的活廣告。

夜市常見的套圈圈等遊戲也是台灣館把人留住的秘訣，接著幾天還會邀請布魯塞爾皇家音樂學院學生表演台灣歌謠、台灣甜點師傅製作黑糖糕等，豐富活動使台灣館成為旅展最「好玩」的去處。

駐歐盟兼駐比利時代表陳立國表示，政府設定今年國際觀光客600萬人次的目標，希望在疫情解封、出入境更方便之後，藉著布魯塞爾旅展的行銷機會，吸引更多歐洲旅客來台出遊或留學。

比利時聯邦參議員范勞爾（Karl Vanlouwe）今天也來旅展參觀，曾在2014年訪台的他覺得台灣是個非常美麗的國家，很樂意推薦歐洲人到台灣觀光。（編輯：周永捷）1120203

駐歐盟兼駐比利時代表處邀請氣球藝術家（右）在台灣館表演，駐處代表陳立國（左）請她製作一面國旗，她只花1分鐘就完成。中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年2月3日

駐歐盟兼駐比利時代表處在布魯塞爾國際觀光旅展台灣館設置虛擬實境單車體驗區，讓歐洲民眾邊騎車邊神遊台灣南北風光。中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年2月3日