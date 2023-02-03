布魯塞爾旅展台灣最吸睛 有吃有玩人潮流連忘返
（中央社記者田習如布魯塞爾2日專電）比利時最大規模的布魯塞爾國際旅展今天開幕，相較大部分國家展區多為靜態文物、看板，台灣館以多項遊戲互動和飄香茶葉蛋吸引人潮排隊，成為展場亮點。
布魯塞爾國際觀光旅展（Brussels Holiday Fair）自2日起一連4天在比利時首都布魯塞爾展覽館（Brussels Expo）登場，準備迎接冬去春來、全球疫情解封後的旅遊復甦商機，部分去年放棄參展的國家如日本，今年也回來重新啟動觀光行銷。
台灣館今年以「慢遊台灣」為主題，包括擺設台灣兩大自行車廠巨大、美利達的單車並結合虛擬實境（VR）裝置，讓歐洲民眾邊騎車邊沉浸在台灣從北到南的風光。不少體驗者一摘下VR眼鏡就說「好美」，例如觀光科系學生米蘭（Milan）告訴中央社他對台灣文化、美食和風景都有興趣，等不及訪台。
此外還有模擬溫泉區的場景讓參觀民眾拍照打卡、介紹台灣旅遊勝地之外也提供遊學留學資訊，但最吸引人們駐足排隊的是各種有吃、有玩、有拿的活動。
有別於像是斯洛伐克展區擺出葡萄酒待客這種歐洲常見之道，台灣館準備的滷肉飯和茶葉蛋鍋蓋一掀開，聞香而來的參觀者就聚攏排隊等著嚐嚐此地少有的滋味。
駐歐盟兼駐比利時代表處並請來氣球藝術家，除了用氣球作出大型藍白拖、紅藍綠茄芷袋等台灣常民文化代表，現場排隊民眾還可客製台灣蝴蝶、鳥類等小型氣球，許多人將氣球戴在手上逛展場，成了台灣的活廣告。
夜市常見的套圈圈等遊戲也是台灣館把人留住的秘訣，接著幾天還會邀請布魯塞爾皇家音樂學院學生表演台灣歌謠、台灣甜點師傅製作黑糖糕等，豐富活動使台灣館成為旅展最「好玩」的去處。
駐歐盟兼駐比利時代表陳立國表示，政府設定今年國際觀光客600萬人次的目標，希望在疫情解封、出入境更方便之後，藉著布魯塞爾旅展的行銷機會，吸引更多歐洲旅客來台出遊或留學。
比利時聯邦參議員范勞爾（Karl Vanlouwe）今天也來旅展參觀，曾在2014年訪台的他覺得台灣是個非常美麗的國家，很樂意推薦歐洲人到台灣觀光。（編輯：周永捷）1120203
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