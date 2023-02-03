安坑輕軌2/10首發車 通車活動、試營運優惠一次看

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（中央社記者高華謙新北3日電）安坑輕軌10日下午1時發出首班列車，120名搭乘民眾可獲紀念1日票及市集100元兌換券，隨後展開為期1個月試營運，營業時間為上午10時至下午6時，只要持電子票證即可免費搭乘。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿，董事長林祐賢說，安坑輕軌將在10日上午於安坑輕軌十四張站舉辦通車典禮，下午1時首發車啟航，想要搭乘的民眾可在中午12時於十四張站1樓入口處領取號碼牌，限量120名。

新北捷運公司說，搭乘首班車的民眾可獲贈通車紀念名信片、當日站戳紀念1日票及市集抵用券100元。

新北捷運公司表示，首發車後隨即展開為期1個月試營運，期間為2月10日至3月12日，營業時間為上午10時至下午6時，只要持電子票證即可免費搭乘，此外，還特別推出以「山形」為概念的DIY可折式導覽手冊，民眾可洽詢安坑輕軌K9十四張站旅客服務處。

至於正式營運後通車時間，林祐賢說，原則上會比照淡海輕軌，從上午6時營運到半夜12時。

另外，為慶祝安坑輕軌正式通車，安坑輕軌十四張站將販售一系列紀念商品，包括新北捷運公司與新北在地知名冠軍啤酒商「啤酒頭」聯合推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌，並以工字型軌道造型設計精巧的開瓶器，售價新台幣588元，限量200組。

同時，安坑輕軌試營運期間還在十四張站推出「遊植感市集」，提供以植物及自然、手作主題為主的攤商品牌及現場音樂表演；新北捷運公司也推出350元的自有商品福袋，現場還販售安坑輕軌通車紀念明信片，也有紀念章供使用。

新北捷運公司說，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間，沿線周邊社區也有4條公車路線通往輕軌站，希望提供當地居民更優質選擇及更好的搭乘服務。（編輯：方沛清）1120203