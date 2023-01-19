新北人口重返400萬 新店淡水林口增長最多

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（中央社記者高華謙新北19日電）隨COVID-19疫情解封，民眾返國恢復戶籍與人口持續移入，新北人口數自去年7月起止跌回升，今年1月16日再破400萬，全國最多。其中人口增長前3名為新店、淡水與林口。

新北市政府民政局長柯慶忠說，台北縣改制為新北市後，設籍人口逐年增加，民國108年4月首次突破400萬人後，109年12月最高超過403萬人。

柯慶忠表示，不過受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，109年下半年因連續2年未入境戶籍被逕為遷出國外人口達8萬餘人，導致人口數下滑，去年6月新北總人口來到最低397萬2271人。

新北民政局說，最近隨國外民眾返台及國內人口持續移入，新北自去年7月起人口數止跌回升，每月平均增加超過3000餘人，去年7月至12月人口數增加前3名分別為新店區3482人、淡水區3333人及林口區2959人，如果單純以受遷入遷出影響的社會增加來看，前3名依舊是新店、淡水與林口。

新北民政局表示，新店人口增加最多，可能是因為新店區有央北重劃區、寶高智慧產業園區與即將通車的安坑輕軌，一併帶動地方產業繁榮，且完善整體生兒育幼環境，也提高市民生養意願。

此外，新北民政局說，相較傳統都市規劃，林口區與淡水區都有具城市規劃的新市鎮，且房價與台北市大都會地區相比較親民。其中林口區也因三井outlet等可吸引到許多年輕族群，淡水則因淡海輕軌通車未來淡江大橋、淡北道路等重大建設逐步到位，可望有效改善交通問題，吸引人口移入。

民政局表示，觀察去年遷入人口年齡分布，49歲以下青壯年超過7成，其中30到39歲最多、40到49歲次之、0到9歲第3，平均遷入年齡為36.4歲，如果只計算國內遷入平均年齡更降為34.6歲，推估年輕小家庭為主要遷入組成。（編輯：張銘坤）1120119