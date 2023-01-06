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人口老化 房仲：不動產繼承數15年翻一倍

2023/1/6 20:37
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（中央社記者潘智義台北6日電）信義房屋引述內政部統計月報資料顯示，去年前11月累計繼承移轉不動產達6.4萬棟，創歷史新高，全年有機會挑戰7萬棟。

信義房屋發布新聞稿指出，不動產繼承移轉棟數每年數量穩定增加，15年的時間繼承就呈現翻倍成長，顯示人口老化狀況嚴峻。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年國人生育數量多，長輩不在後遺留下來的不動產就由配偶與子女繼承，2021年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲。

因此，等到真正發生繼承時，一來繼承人年紀可能都50、60歲，二來因為繼承者數量多，若繼承人間無法討論出大家都能接受的分配方式，最後可能還是得出售換取現金才能公平分配。

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信義房屋根據統計指出，去年繼承移轉棟數前11月6.4萬棟，已經超越2021年全年的6.3萬棟，主要都會區繼承移轉數量最多的是新北市，去年前11月繼承移轉達到1.2萬棟，主要還是新北市是人口最多的區域，其次則是台北市的1.1萬棟。

信義房屋表示，比較特別的是台北因為房價高，買賣與繼承比例相對較高，每2.6件的買賣移轉的同時，也會出現1筆繼承移轉登記，顯示台北市取得不動產的民眾，透過繼承取得的比例，明顯高於其他都會區。（編輯：趙蔚蘭）1120106

#信義房屋不動產企研室
#曾敬德
#台北
曾敬德
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