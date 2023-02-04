高雄輕軌最後路段 雨豆樹循「龍貓隧道」就地保存

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高雄輕軌成圓持續推進，最後大順路段已完成圍籬架設。高雄市副市長林欽榮指出，工區共206棵雨豆樹，將循「龍貓隧道」經驗，僅移植9棵，其餘就地保留與軌道共存。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄輕軌成圓持續推進，最後大順路段已於1月中完成圍籬架設。高雄市副市長林欽榮說，工區共206棵雨豆樹，將循「龍貓隧道」經驗，僅移植9棵，其餘就地保留與軌道共存。

高雄輕軌C20至C24站於去年10月通車，目前工程進入最後路段大順路（博愛路至中正路）段，工程段在1月13日完成圍籬架設，以利輕軌結構主體與車站站體、龍華橋改建及部分路段箱涵改建等各工項推進。

林欽榮今天視察工程進度、車行狀況及路側人行環境，聆聽捷運局、交通局、養工處、警交大機關以及工程團隊簡報說明，並在臉書（Facebook）發文表示，大順路（博愛路至中正路）段約5.4公里，共7座車站，目前整體工程進度微幅超前，將以11月中旬完工為目標，全力完成環狀輕軌最後一哩路。

針對輕軌施工對於現有雨豆樹影響，林欽榮指出，市府徵求專業意見參與討論，並依「高雄市樹木修剪諮詢委員會」討論後核定，工區共有206棵雨豆樹，須就地保留與軌道共存，車站設置亦採「以站就樹」原則，僅准予移植9棵雨豆樹，妥善進行植栽保護施工處理。

林欽榮說，承襲先前美術館路段「龍貓隧道」成功經驗，預期大順路段完工後的輕軌行駛地景，將最大程度保留雨豆樹，讓壯闊樹幹與茂密樹枝交織延綿、覆蓋著流動的輕軌列車行駛，營造城市特色輕軌綠廊。

捷運局、工務局並說明，輕軌沿線周邊人行道改善，已全面清查並修補破損情況嚴重人行道；並針對輕軌C20至C24已通車路段的沿線人行道，工務局養工處安排進場施工改善；後續C24至C32路段，則需要待於年底輕軌通車後再行施作，預算預估1億5000萬元。

捷運局提醒，自2月1日起大順路沿線路口配合輕軌施工陸續實施禁止左轉，僅可直行或右轉，且工區規定限速30km/h。如有交通需求，可多利用鄰近東西向替代道路（明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路）提早改道。（編輯：孫承武）1120204