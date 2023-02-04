水利署7日召開水情會議 高雄將轉「水情提醒」綠燈

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（中央社記者曾智怡台北4日電）南部水情堪憂，繼嘉義、台南水情燈號下修後，經濟部水利署將在7日召開水情會議，審慎評估南部水情；官員證實，高雄水情燈號將由「水情正常」藍燈轉為「水情提醒」綠燈。

近期高雄雨量、高屏溪逕流量均創30年新低，高雄水情轉緊，高雄市長陳其邁昨天建議經濟部下次舉行水情會議，應做水情燈號調整，以提醒產業及民生用水因應節約。

水利署表示，南部地區目前為枯水期，高屏溪流量下降屬於正常現象，但之所以降幅劇烈，主因南部去年降雨偏少，加上過去幾年政府進行許多伏流水開發，作為抗旱備援，多少影響川流量。

為檢討水情，穩定南部供水，經濟部水利署將在7日召開水情會議，農田水利署、中央氣象局等單位都將出席。水利署官員表示，會中氣象局將報告未來天氣與降雨預測，作為現行節水與調度檢討依據，也會將地方反映納入討論。

知情官員透露，考量未來南部降雨展望不樂觀，7日經濟部將調整高雄水情燈號，由「水情正常」藍燈轉為「水情提醒」綠燈，經濟部長王美花也指示水利署，未來每週檢討水情狀況，隨時應變。

至於嘉義、台南水情燈號則將維持，嘉義為「水情提醒」綠燈，需加強水源調度；台南為「減壓供水」黃燈，夜間離峰時段減壓供水。（編輯：張均懋）1120204