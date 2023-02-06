高行健獲法國最高榮譽勳章 首名華人文學藝術家

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台灣師範大學講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，獲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur），成為法國授勳傳統200多年來，獲最高榮譽的華人文學藝術家。

法國榮譽軍團勳章始於1802年，由拿破崙所建立的榮銜制度，這次授勳典禮在法國總統府（Élysée Palace）為高行健專場舉行，包括政府官員、高行健的法國友人等共襄盛舉，由馬克宏特別演講頌揚其各項成就，足見法國當局對高行健的隆重禮遇。

人在法國的高行健在獲獎後，與高行健資料中心總監林淑真通話時，分享受勳的興奮之情。林淑真今天透過新聞稿表示，這次法國政府當局給予高行健的創作生涯極高肯定，讓高行健格外感動。

台師大校長吳正己分享，高行健從2012年起擔任台師大表演藝術研究所講座教授，高行健與師大淵源深厚，屢屢贈與師大親筆手稿及畫作，在台師大百年校慶致詞中更提到，「台灣現今已成了我的故鄉，師大也是我的大學」。

高行健2002年曾因為諾貝爾文學獎桂冠得主，獲頒法國榮譽軍團騎士勳章。時隔20年，法國政府再次授予勳章，2022年4月6日頒布授予高行健法國榮譽軍團三等勳章「司令勳章」的公告，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻礙，延到今年1月27日才授勳。

法國榮譽軍團勳章每年由法國政府提名表彰法國各領域中最具傑出貢獻者，是法國政府頒發的最高榮譽，也是世界上最著名的勳章之一，分為5個位階，如文學家金庸、電影導演李安等都曾獲第五等騎士勳章（Chevalier）。

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台灣師範大學表示，校方歷來推廣高行健的藝術創作不遺餘力，自2012年起多次舉行高行健作品展覽，2019年跨院整合設立「高行健的文學與藝術」、「高行健戲劇研究」等課程，帶領學生領略高行健的大師風采，2021年推展高行健研究，在圖書館6樓設立高行健資料中心。

高行健是國際著名全方位藝術家，集小說家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家和理論家於一身，是華人現代小說和實驗戲劇的先驅，作品包括長篇小說「靈山」和「一個人的聖經」、劇作「車站」、「彼岸」、「逃亡」、「生死界」等，在2000年以「靈山」獲諾貝爾文學獎。（編輯：管中維）1120206