冷空氣13日下半天南下 14、15日最冷探8度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，北部地區12日之前受東北季風影響，天氣變化快速；13日下半天起強冷空氣南下，愈晚愈冷，預估最冷的時間點在14、15日的夜晚或清晨，西半部下探至攝氏8度。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，12日之前北部天氣隨東北季風影響，變化較大，東半部則是持續有局部降雨，中南部大致多雲到晴。

葉致均指出，預估明天、11日及12日屬於東北季風減弱的時間，降雨地區以大台北、基隆海岸及東半部為主，各地氣溫稍微回升；10日、13日東北季風增強，雨區擴大至中部以北、東半部易有局部短暫雨，14日水氣稍減、但中部山區、東半部仍有局部短暫雨，15日之後水氣減少轉乾。

氣溫方面，葉致均指出，12日之前主要受東北季風增強、減弱影響，氣溫變化幅度不大；13日上半天北部高溫仍有24、25度，下半天開始強冷空氣南下，預估達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，愈晚愈冷，14日白天北部高溫僅剩14、15度。

葉致均表示，預估這波冷空氣最冷的時間點是14、15日的夜晚或清晨，中部以北低溫約11至13度，台北測站約11度左右，西半部地區最冷可能下探至8度；冷空氣預估16日起逐漸減弱，17日才會比較有感回溫；後期預報仍有變數，氣象局會持續觀察。

葉致均說，雖然13日下半天起氣溫一路往下滑，但由於這波水氣偏中低層，且與降溫的時間沒有完全搭上，因此想要見到高山飄雪的機會不大。

葉致均提醒，明天、10日西半部地區夜晚及清晨；12日、13日西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：吳協昌）1120208