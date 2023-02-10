東海大學生進以色列公司實習 體驗新創模式

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東海大學資訊工程系碩士生張尊傑（左1）與資訊管理系大三生羅敦允（左2）、海法大學教授殷巴（Kobi Inbar, 左3），與兩位學生實習的以色列機器人公司XTend Robotics執行長佛克斯（Harry Fox, 右2）和負責指導兩人的商業與產品開發副總阿祖萊（David Azoulay, 右1）合影。中央社記者賴素芬雷荷屋攝 112年2月10日

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（中央社記者賴素芬特拉維夫10日專電）東海大學工學院與管理學院學生到以色列機器人公司XTend Robotics實習4週，除了受任專案、開發機器人原型及吸收科技知識外，也體驗以國彈性的工作模式與生活環境挑戰。

透過東海大學企管系教授周瑛琪與以色列海法大學（University of Haifa）商學院教授殷巴（Kobi Inbar）半年多的協調，東海大學資訊工程系碩士生張尊傑與資訊管理系大三生羅敦允1月底抵達以色列，入住位於特拉維夫以南約30公里、科技研發中心聚集的雷荷屋市（Rehovot），開始4週的實習與學習。

兩位實習生受訪時表示，來之前很期待這難得的機會，對以色列的高科技發展、先進武器系統及防護網絡攻擊的能耐早有所聞，出發前也先閱讀一些關於猶太人流離失所、受納粹大屠殺迫害、以色列建國後與巴勒斯坦及鄰國間衝突等歷史背景。

提供他們實習機會的以色列公司XTend Robotics創立於2019年，母公司在美國，但科技由設在以色列的研發部門負責，軟體開發在耶路撒冷分部、硬體方面在兩位實習生上班的雷荷屋分部。

XTend Robotics執行長及公司共創者佛克斯（Harry Fox）在電子與數位媒體科技方面經驗豐富，1979年曾為微軟公司（Microsoft Corp.）開發電腦、1980年代擔任微軟和日本多家公司的顧問，後來曾擔任荷蘭飛利浦電子公司（Philips）北美區總裁，並為飛利浦開發第一部多媒體個人電腦。

佛克斯受訪時說，工業用機器人用於工廠生產自動化與倉儲業務上已有30年以上，現正在起步階段的是「服務型機器人」（service robot），主要用在與日常生活環境相關，如醫療、餐飲、照護、客服等，尤其經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，服務型機器人的需求更明顯。

他表示XTend Robotics與其他機器人公司最大的不同是採用客製化的程序來發展機器人，他稱這是類似樂高（Lego）系統的概念，在開發任何產品原型之前，他們會與客戶合作，確認有哪些功能和特色是客戶需要的，再以這些條件來設計客製化的機器人。

XTend Robotics從創立以來就歡迎本地大專生來實習、累積經驗。東海大學這兩位學生是他們第一次接受的國際實習生。佛克斯說，服務型機器人與人的互動關係有其社會文化環境因素，他希望國際實習生能從文化背景差異中，在交流合作時提供不同的觀點。他提到，東海大學近年來對健康管理學位的發展及高齡長照方面的社區參與讓XTend Robotics對這次的國際合作更為積極。

負責指導兩位實習生的XTend Robotics商業與產品開發副總阿祖萊（David Azoulay）也強調非常欣賞兩位實習生的工作態度，說「他們很認真、常常是最晚下班的兩位」。

在生活上，兩位實習生感覺以色列在安全上做得非常好，他們注意到每個火車站、大型購物中心、校園入口都有配帶槍枝的安檢人員防守。但讓他們很不能適應的是以色列的驚人高物價。兩人3天的衣服送洗花了相當於新台幣1500元，所以他們建議以後來以色列念書或實習的年輕人要更獨立，學會生活自理、自己洗衣服、煮飯等。

上班近兩週，兩位實習生對以色列科技公司的印象是這裡的工作環境比較自由、上下班時間很有彈性、重視團隊合作、長官下屬之間沒有明顯的階級觀念。兩位實習生說，能參與專案開發機器人原型的訓練，獲益良多。（編輯：郭中翰）1120210