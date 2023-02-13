LINE Pay去年募款逾3.8億 單一用戶最多捐逾97萬
2023/2/13 12:30（2/13 13:46 更新）
行動支付服務LINE Pay於13日宣布，即日起至2月19日在台北松菸「四號倉庫」前廣場展出愛心捐款平台成果，邀請用戶一同關注弱勢需求。（LINE Pay提供）中央社記者吳家豪傳真 112年2月13日
（中央社記者吳家豪台北13日電）行動支付服務LINE Pay今天公布2022年度愛心捐款平台共募得超過新台幣3.8億元，年增近6成，單一用戶全年最高累積捐款金額超過97萬元；LINE Pay也設置「為土耳其/敘利亞伸出援手」專區開放捐款。
即日起至2月19日，LINE Pay在台北松菸「四號倉庫」前廣場展出愛心捐款平台成果，邀請用戶一同關注弱勢需求。
LINE Pay發布新聞稿說明，行動支付近年躍升民眾捐款主流管道之一，LINE Pay愛心捐款平台提供一鍵搜尋公益團體名單功能，可便利查詢歷史捐款紀錄。
LINE Pay愛心捐款平台2022年共匯集逾66萬筆慈善捐款，年增近6成，募款金額總計逾3.8億元；其中透過LINE POINTS捐款的金額占捐款總額6.5%，透過LINE Pay捐款的用戶平均每人捐款頻率2.9次，單一用戶全年最高累積捐款金額超過97萬元。
目前LINE Pay愛心捐款平台串連超過90個公益團體，涵蓋青少年兒童照護、身心障礙服務、長者關懷、動物保護、國際救援等13個類別。2022年上架超過600個募款方案，捐款人可依自身關注的議題，為公益團體注入善款。（編輯：蘇志宗）1120213
行動支付服務LINE Pay於13日宣布，即日起至2月19日在台北松菸「四號倉庫」前廣場展出愛心捐款平台成果，邀請用戶一同關注弱勢需求。（LINE Pay提供）中央社記者吳家豪傳真 112年2月13日
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