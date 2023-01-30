專業投資人捐善款2000萬元 健保愛心專戶史上最多

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）健保愛心專戶以協助經濟困難戶為設置目的，今年農曆過年前，專戶收到不具名陳先生善款新台幣2000萬元，這是專戶自91年設立以來，最大金額的單筆捐款。

中央健康保險署今天發布新聞稿分享，身為專業投資人的陳先生，長期以來與妻子秉持施比受更有福的共同信念，行善捐助政府相關慈善專戶及團體。這次捐款健保愛心專戶，是因為陳姓夫婦聽聞郭姓友人曾有捐款經驗。

陳姓夫妻得知健保愛心專戶是用來協助急難或生病的經濟困難民眾繳納健保欠費，再加上有感近日推動分級醫療的就醫部分負擔費用，認為健保是台灣很重要的社會安全基石，讓民眾每個月只需要繳交有限保費，卻可以享受很好的醫療品質，特地在年前捐款助弱勢，支持台灣健保。

健保愛心專戶設立20年，善款幫助幫助許多繳不起保費的民眾，各區管單位都會成立專門小組，透過訪視確定是否為經濟困難戶，確保每一筆贈款項均妥善、審慎運用。健保署長李伯璋表示，愛心專戶自91年設立以來，累計協助超過4萬人，協助金額超過2億元。

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李伯璋署長日前親自致贈感謝狀給捐款人，111年接獲捐款達6423萬元，為愛心專戶設置以來接獲捐款最多的一年，並運用愛心捐款3143萬元協助經濟困難民眾繳納健保欠費，也是歷年協助金額最多的一年。

李伯璋今天卸任，他表示，在健保任內6年8個月，極力推動健保愛心專戶發揮最大財務運用效益，務實助民解決民眾燃眉之急，他感謝所有捐款人士，期許未來健保署持續審慎運用所收善款，幫助弱勢民眾繳交健保欠費及推動分級醫療就醫的部分負擔費用。（編輯：屈享平）1120130