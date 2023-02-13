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殯葬冰櫃不足與疫情有關？王必勝：因春節不辦喪事遞延

2023/2/13 16:06（2/13 16:39 更新）
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傳雙北殯葬用冰櫃不足，疫情指揮中心指揮官王必勝13日表示，冰櫃不夠用與春節不辦喪事習俗有關。（示意圖／中央社檔案照片）
傳雙北殯葬用冰櫃不足，疫情指揮中心指揮官王必勝13日表示，冰櫃不夠用與春節不辦喪事習俗有關。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北13日電）COVID-19本土疫情死亡病例數近期有略升趨勢，同時傳出雙北殯葬用冰櫃不足，引發聯想。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，冰櫃不夠用與春節不辦喪事習俗有關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，王必勝在疫情記者會中表示，死亡病例數是落後指標，通常在確診個案出現後2週左右陸續浮現，現在時間點正好反映的是Omicron第3波疫情死亡趨勢，預期很快速地往下反轉。

王必勝解釋，中央已向台北市、新北市殯葬主管單位了解，所謂的殯葬用冰櫃不夠用，主要是在春節期間至春節後才發生，與習俗有關，傳統上，除夕至元宵節不辦喪事，因為沒有人辦喪事，所以出現遞延、擁擠效應 ，未出現外界所言，症狀輕微患者不吃藥，導致死亡風險上升狀況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，春節期間，居家照護的每日諮詢關懷、開藥持續，慢性病患者、65歲以上長者等高風險個案管理也沒有暫停，一切照舊如常，都會由醫師評估開藥與否，高風險民眾開藥率有一半左右。

至於隱形缺氧問題，羅一鈞說，在Omicron變異株成為主要流行株，再加上疫苗覆蓋率足夠，已經不是重要議題；但對於沒有接種疫苗的民眾，高齡長者要特別小心，慢性共病惡化，影響心肺功能，導致缺氧。（編輯：管中維）1120213

#王必勝
#羅一鈞
#疫情指揮中心
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