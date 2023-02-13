中部以北9縣市14日起低溫探10度 16日起漸回暖

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天在接近放學下學時間發布9縣市低溫特報，提醒中部以北及金馬易有攝氏10度以下低溫，17日才會回暖至23度以上；明天水氣最多，南部平地以外各地都有降雨，15日減緩。

中央氣象局下午4時許發布低溫特報，明天至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明天傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫發生。

中部以北今天上午暖洋洋，到了放學、下班時段，許多民眾明顯感受氣溫直直落且間歇飄雨。氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天起受強冷空氣影響，一連3天，預估持續至16日，接著慢慢減弱。

葉致均指出，明天華南雲雨區東移，中部以北、東半部、南部山區都有降雨機會，南部平地則是多雲；明天北台灣高溫約15、16度，中南19至23度 ，高屏仍有機會出現23度以上高溫；低溫部分中部以北約11至13度，南部、花東17至19度，部分地區可能會更低。

葉致均指出，15日水氣明顯減少，北部、東半部、中南部山區仍有局部降雨，但相較明天趨緩；雖然冷空氣是明天較強，但明晚至16日清晨各地轉乾，易有輻射冷卻、溫度更低，台南以北、宜蘭低溫約10至12度，花東14至16度，西半部局部地區低溫約8度。

葉致均說，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預估16日白天就會逐漸減弱；17日至19日天氣穩定，氣溫也逐日回升，預估17日北台灣高溫就已回升到22、23度；20日東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

葉致均表示，由於高度3000公尺以上的水氣偏少，而3000公尺以下的氣溫可能不夠低，因此高山想要見到飄雪的機會並不高。

葉致均提醒，東北風增強，今晚起桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；18、19日中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳清芳）1120213