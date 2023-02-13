更多編輯台推薦新聞：
台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚
政治

台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

蘭嶼中學教職員輪值下廚 苦惱招不到長期廚工

2023/2/13 20:12（2/14 00:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為蘭嶼中學。（圖取自維基百科共享資源，作者：靖天子，CC BY-SA 4.0）
圖為蘭嶼中學。（圖取自維基百科共享資源，作者：靖天子，CC BY-SA 4.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣13日電）蘭嶼中學廚房人力不足，今天開學始業式後，校方教職員有空就到廚房幫忙，學校在臉書（Facebook）貼文徵人，也感謝大家關注與分享，歡迎持續幫忙物色料理人才到蘭中服務。

蘭嶼中學在另一位廚娘、員工與學生家長的幫忙下，今天勉強恢復供應3餐，但仍需要一名能料理（有證照最好，沒證照也行）的廚工，以穩定供餐。

蘭嶼中學校長連紋乾說，因為有多名學生住校，必須供應3餐，學校原本有2名廚房工作人員，其中1人去年10月中旬離職後，一直沒能補足人力，只能暫改供應早、午餐，晚餐若有家長幫忙就煮，否則就只能改買便當。

連紋乾指出，寒假時有家長臨時來幫忙，開學後，教職員可輪值，但這只能解燃眉之急，仍要招募長期廚工。

學校開出的廚工條件是，每天工作時間從早上9時到下午6時，以時薪計算每小時新台幣176元，如果1個月工作天22天，可領3萬多元，還供餐供宿，並享健勞保，歡迎島外有意願民眾前來應徵。（編輯：陳仁華）1120213

#蘭嶼中學
#連紋乾
#蘭嶼
延伸閱讀
蘭嶼國小唯一畢業生創全島首例 校長著傳統服飾盛裝出席畢典偏鄉代理教師比率高 監委籲關心弱勢學生受教權
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族