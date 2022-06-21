蘭嶼國小唯一畢業生創全島首例 校長著傳統服飾盛裝出席畢典

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東縣蘭嶼國小今年僅有一名畢業生，也是全島小學唯一的畢業生。校長夏曼‧威廉斯仍穿上達悟族傳統服飾盛裝出席畢典，他說，無論有多少學生，重要的是給予難忘的祝福。

「在本校修業期滿，成績及格，准予畢業」校長夏曼‧威廉斯（Syamen Womzas）唸完畢業生在校的表現事蹟後，將畢業證書送給今年唯一的畢業生，現場響起掌聲，學生也接下了各方送來的禮物。

6月16日蘭嶼國小舉辦第64屆畢業典禮，夏曼‧威廉斯特別穿上達悟族傳統服飾。他今天接受中央社記者電話訪問表示，重大慶典要穿禮服，是對儀式的尊重，為祝福孩子成長，用最盛裝的方式參加這場畢業典禮。

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夏曼‧威廉斯說，學校早期學生超過100多人，近年受少子化衝擊，現在學生剩30人，但孩子再怎麼少，學校教職員仍盡力施教陪伴學生一路到畢業。無論有多少畢業生，重要的是學校應給予畢業生難忘的祝福，所以在重大的慶典他當然穿著傳統服飾。

蘭嶼國小今年只有一名畢業生，是創校來首例，也是全島包括蘭嶼、椰油、東清及朗島4所小學首次只有1名畢業生，少子化問題日趨嚴重。（編輯：郭諭儒）1110621