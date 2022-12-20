偏鄉代理教師比率高 監委籲關心弱勢學生受教權

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委王美玉、鴻義章今天說，偏遠教育呈現「小校林立」的發展態勢，出現代理老師多過正式老師，並且身兼多職，無法落實專長授課的困境，呼籲關心偏鄉弱勢學生的受教權益。

王美玉、鴻義章透過新聞稿指出，監察院教育及文化委員會12月15日審查通過兩人所提調查報告。監委說，目前偏遠地區中小學計有1206校，達整體學校的31.13%，且近半數偏遠地區學校，學生人數僅50人以下，逾8成3偏遠學校班級數為6班以下。

監委表示，尤其台東縣有7成7學校被認定為偏遠、8成5學校是原住民重點學校，代理教師明顯增加，未具合格教師資格約占5成，影響偏遠地區學生受教權。教育部和台東縣政府應積極謀求改善，以解決弱勢學童的教學品質與受教權。

為深入瞭解問題，監委實地走訪台東縣太麻里鄉、蘭嶼鄉偏鄉學校，並訪談當地代理教師。調查發現，台東縣偏鄉學校代理教師比率，民國106年到110學年度國中由13%升至30%、國小由17%升至28%，明顯攀升。

台東縣政府教育處長林政宏表示，教育部補助地方政府增置合理教師員額經費，是以每名正式教師補助新台幣70萬元、代理教師65萬元計算，沒有考慮到教師依學歷敘薪、薪資隨年資調整，以及兼任職務另有加給的問題，所以補助金額不符實際需求。

林政宏說，教育部補充合理員額是浮動員額，學校因此不敢開正式缺，加上教育部的計畫規定，要將增置員額納入編制，需要全校學生31人以上，對於小型學校產生困擾，因此建議教育部可考慮調整相關規定。

監委表示，國家想實踐偏鄉教育專法的理想，須仰賴中央與地方政府加強合作、共同解決問題，否則中央補助那麼多錢，增置的員額依舊進不到偏遠地區學校編制裡，偏鄉長期以來面臨的師資不穩定、不合格師資比率偏高等問題，仍無法有效改善。

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調查發現，教育部推動「教學正常化政策」，學校教師應以專長授課為原則，但偏遠地區學校普遍規模偏小，在分科教學型態下，學校裡的教師人數仍無法涵蓋所有課程科目，而產生「教師非專長授課」，有老師一人要教4個科目。

監委表示，偏遠地區學校教育發展條例的立法，得來不易，徒法不足以自行，執政者對於偏鄉教育的特殊性與主體性應具高度意識，才能期待專法的理想及美意能夠發揮，保障偏鄉學子的公平受教權益。（編輯：趙蔚蘭）1111220