緝毒犬培訓中心成立14年 好鼻師緝獲毒品市價逾116億

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（中央社記者張璦台北14日電）關務署統計，緝毒犬培訓中心建置14年來，「好鼻師」共緝獲各類毒品1萬2263公斤，市價超過新台幣116億元；同時，為因應桃機第3航廈啟用，預計民國114年海關緝毒犬隊將由現行40組擴編至44組，提高查緝密度。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會表示，海關自97年起與澳洲海關簽訂緝毒犬合作協定，從無到有經營出屬於海關及全國工作犬單位的供應平台。

她指出，緝毒犬培訓中心建置14年來，以科學化基因配對繁殖109胎720隻拉布拉多幼犬，完訓106組緝毒犬隊，供應各地區海關需求，也協助國防部憲兵指揮部建置18組緝毒犬隊。

據統計，截至111年12月，緝毒犬隊緝獲各類毒品共1004件、1萬2263公斤，市價逾116億元。

蘇淑貞說，緝毒犬的嗅覺及機動性是海關查緝利器，領犬員則是帶領犬隻的「心靈捕手」，一人一犬經歷13週魔鬼訓練課程，再於通關線上實習半年，經過訓練師考核評估，才能成為合格的緝毒犬隊。

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她指出，完訓後犬隊運用風險管理、情資篩選、輔以先進科技化儀器，比如X光機及拉曼光譜儀等，建構綿密查緝網絡。

為因應桃園國際機場第3航廈啟用，蘇淑貞表示，預計114年海關緝毒犬隊將由現行40組擴編至44組，提高查緝量能及密度；未來也規劃與波蘭、捷克、奧地利及加拿大等國家緝毒犬隊進行業務交流，盼精進緝毒犬隊查緝效能，強化國家社會安全防護網。（編輯：林淑媛）1120214