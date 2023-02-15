自製集熱盒微波爐也可燒陶 大甲高中生前進國際科展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大甲高中學生楊仲宇（右2）、彭子瑜（左2）、黎昱君（右3），自製集熱盒以家用微波爐加熱，縮短陶藝品燒製時間，獲得台灣國際科展銀獎，將代表台灣前進墨西哥比賽。中央社記者趙麗妍攝 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）大甲高中二年級楊仲宇、彭子瑜、黎昱君，自製集熱盒以家用微波爐加熱，縮短陶藝品燒製時間，獲台灣國際科展工程類銀獎，10月將代表台灣前進墨西哥參加國際科學博覽會。

大甲高中今天上午召開記者會，楊仲宇、彭子瑜、黎昱君，以「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，獲得台灣國際科展工程類銀獎，將代表台灣參加2023年10月在墨西哥舉辦的國際科學博覽會（MILSET Expo-Sciences International；ESI），3名學生也獲大學保送及推薦資格。

楊仲宇表示，社團課製作陶藝品時，必須等待1週才能取得燒好的陶製品，若能縮短燒製時間，是否能更快拿到作品，3人以此發想開始構思，耗費1年時間研究，尋找碳化矽作為材料自製集熱盒，放入家用微波爐中燒製。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊仲宇指出，自製集熱盒放在微波爐中加熱，可在30分鐘內燒出上釉的陶製品，相較傳統燒陶需耗時10小時以上，大幅縮短時間，還可省電90%，比較成品的吸水性、硬度、外觀，與傳統燒製作品無太大差異。

大甲高中校長高榮利表示，學生們利用晚自習、課餘時間練習，認真得到良好成果，感謝指導老師黃嘉男的用心教學以及學生認真學習，才能讓大甲高中的科學研究能量被世人看見。（編輯：黃世雅）1120215