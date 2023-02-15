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長榮航駕駛艙玻璃裂痕無飛安疑慮續飛 民航局調查

2023/2/15 14:28（2/15 16:46 更新）
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（中央社記者余曉涵台北15日電）長榮航空今天指出，昨天BR75曼谷飛往阿姆斯特丹航班起飛後發現駕駛艙玻璃有裂痕，在確認無影響飛安疑慮下仍持續飛航；民航局回應有接獲通報，正在調查中。

長榮航空今天表示，昨天BR75曼谷飛往阿姆斯特丹的波音787-10航機，機身編號B-17801，航班於台北時間下午2時50分起飛後，機長於下午4時10分發現駕駛艙玻璃有裂痕情況，並依照標準作業程序評估，確認無影響飛安疑慮，在保持密切監控下繼續飛航任務，航機已於台北時間今天凌晨3時22分安全降落在阿姆斯特丹史基浦機場。

長榮航空指出，航機共載有337名旅客，前艙飛行員4名、空服組員14名，已於航機抵達後立即安排機務人員進行維修，考量維修需時較長，已取消原定回程航班載客服務，並協助旅客簽轉至其他航空公司，對於造成班機旅客行程不便，長榮航空深感抱歉。

對此，民航局表示，有接獲長榮航空通報，目前正在調查當中。（編輯：李亨山）1120215

#長榮航空
#民航局
#駕駛艙玻璃
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