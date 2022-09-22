台灣持續爭取參與ICAO大會 盼貢獻防治無人機經驗

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）外交部與交通部今天舉行聯合記者會表示，本屆國際民航組織（ICAO）大會27日將在加拿大舉行，很遺憾台灣迄今仍未收到邀請，政府將持續爭取到最後一刻，也將籌組行動團前往宣傳。

外交部主任秘書徐儷文、交通部民用航空局局長林國顯今天共同舉行「參與ICAO推案聯合記者會」。林國顯強調，中國軍演造成台灣周邊許多臨時性、潛在飛航威脅，因此台灣更應加入ICAO，與國際即時交流資訊，台灣更可針對「防治無人機」提供專業具體經驗。

林國顯表示，他在9月8日曾透過外交部，委請友好國家轉致信函給ICAO理事會主席表達台灣的訴求，但迄今未獲任何回應。

國際民航組織9月27日到10月7日將在加拿大召開3年一度的大會，林國顯表示，這次因是後疫情時代的首次會議，主軸將偏向在疫後飛航安全管理、環境能源保護等課題，台灣盼參與會議跟各界交流。

林國顯表示，儘管迄今未收到邀請函，台灣將循往例組織行動團前往，此次將由民航局副局長林俊良率領，盼在會場跟友台國家、友邦進行雙邊議題交流。

林國顯表示，台北飛航情報區（Taipei FIR）在全世界300多個飛航情報區中相當重要，2019年飛航此區域的管制量達185萬架次，這個區域由台灣民航局主管，提供飛航資訊及相關協助，涉及許多法規或建議措施，因此台灣期待透過正式大會或各種技術性會議與國際溝通討論，以促進區域飛航安全。

林國顯表示，過去兩年半疫情期間，全球航運業受到嚴峻挑戰，但台灣的華航、長榮不只賺錢也沒有裁員，台灣在航運領域算是超前部署，做得非常好，台灣機場過去2年的貨運量成長將近20%，這些經驗都可提供國際社會參考。

林國顯表示，台灣另外可提供的專業領域貢獻，還包括近期對無人機管理法規的建立，及相關的具體防治作為，3年前國際飛安年會在台灣舉行時，很多國家都來跟台灣請教這方面的議題。

林國顯表示，中國前陣子對台灣飛航情報區周邊劃設臨時危險區域，導致台灣要花更多力氣協助外國航空公司通過，這對飛航安全造成潛在威脅，應在ICAO會場就技術法規與行政慣例提出討論，以避免未來有更多這種情況，因此台灣有必要且很有資格被邀請列入ICAO會員。

林國顯表示，中國軍演都是臨時通知，台灣周邊突然被劃設幾個危險區，民航局第一要務是跟周邊國家協調，需改道或避讓，或可能會用到哪些交接點，但航空公司需一定作業時間，尤其長程航班航線要提早作業，這種狀況臨時發生，對航空來講有不可預期風險，應盡量避免。

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徐儷文表示，呼籲ICAO應秉持專業中立，排除政治因素，正視台灣務實參與ICAO的必要性，大家都對中國8月對台軍演記憶猶新，中國這種不負責任的挑釁，影響了國際航路交通，更凸顯了ICAO應納入台灣和全球每個飛航情報區的民航主管機關，以共同維護國際飛航安全。

徐儷文表示表示，外交部為推動加入ICAO，除製作短片展現台灣在各個飛航領域的傑出表現，也將組行動團前往加拿大，在大會開議第一週舉辦周邊系列活動，包括召開國際記者會、專業研討會、外交酒會，並由駐加拿大代表處配合以在地文宣向世界發聲。（編輯：黃國倫）1110922