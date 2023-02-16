疑腦部短暫缺血 52歲男暫時全盤性失憶症斷片3小時

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）52歲劉男上完廁所後突然喪失記憶，詢問家人日期及自己吃飯了沒，家人將劉男送彰化醫院檢查，醫院研判劉男可能因腦部短暫缺血或缺氧，罹患少見的暫時全盤性失憶症，失憶了3小時。

衛福部彰化醫院今天發布新聞稿指出，家住彰化員林市的劉男中午上完廁所後，突然問妻子「今天是幾月幾日」、「我吃飯了嗎」，即使妻子告訴他答案，劉男還是記不起來重複提問，家人擔心劉男中風，趕緊將男子送往彰化醫院檢查。

彰化醫院神經內科主任連宮瑩接受中央社記者電訪時說，院方幫劉男進行電腦斷層及抽血等檢查，都找不出問題，觀察約2小時後，男子才慢慢回過神來說「為什麼我在這裡？」記憶前後消失了約3小時。

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連宮瑩指出，患者清醒卻無法記憶，因此重複問相同問題，恢復後也不記得這段時間發生的事情，劉男經檢查後排除中風、癲癇、頭部外傷、腦出血等問題，研判是暫時全盤性失憶症；有文獻指出，暫時全盤性失憶症發生機率僅3/100000至8/100000，非常罕見，患者再復發的機率在臨床上來看幾乎沒有。

連宮瑩說，暫時全盤性失憶症的發生原因並不明確，有可能是腦部短暫缺血或缺氧，當血流及氧氣供給穩定後就會恢復，臨床上心理壓力大及身心焦慮者比較容易發生，劉男可能是在上廁所時膀胱用力，迷走神經反射，使得血壓下降，引起腦部短暫缺血，造成暫時全盤性失憶症。（編輯：陳仁華）1120216