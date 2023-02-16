桃捷新任總經理出爐 北捷副總莊英震將接任

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桃園大眾捷運股份有限公司16日召開董事會，會中通過由台北捷運股份有限公司副總經理莊英震接任桃捷總經理一職。（桃捷提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園大眾捷運股份有限公司今天召開董事會，會中通過新任總經理人事案，將由台北捷運股份有限公司副總經理莊英震接任總經理。

桃園大眾捷運股份有限公司發布新聞稿指出，莊英震自民國81年進入軌道運輸領域工作，迄今已經31年，一開始從台北捷運木柵線（木柵線串聯內湖線營運，全線合稱文山內湖線）電聯車維護基層幹部做起，歷任車輛、中運量運輸、工務及系統等處處長，軌道經驗養成基礎扎實，因工作表現傑出，被拔擢擔任北捷副總經理。

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桃捷表示，莊英震因具備電聯車及軌道系統維修、運務等實務經驗與專長，中央部會與交通運輸等相關單位曾多次邀請擔任軌道運輸系統檢查委員或調查委員，參與初勘、經營維護與安全監督檢查等現場督導，進行實地查核及提供專業諮詢。

桃捷指出，莊英震也曾參與桃園機場捷運線初勘與阿里山森林鐵路改善等工作，並在110年因軌道領域的專業表現，榮獲國立台灣科技大學電機工程系頒發傑出校友。（編輯：戴光育）1120216