環署公告網購包裝減量規範 7月1日實施

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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署今天公告網購包裝減量規定，訂定包材、重量比值等，大型業者須達到年度減量目標，預計今年7月1日生效實施；生效後將加強宣導並稽查，若有違反規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰。

行政院環境保護署今天表示，據統計，零售業網路銷售金額逐年攀升，從民國106年新台幣2283億元成長至110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物。

環保署今天公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日生效。規範所有網際網路零售業網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材90%以上回收紙含量；塑膠包材摻配25%以上再生料。

其中，資本額5000萬元以上或自有到店取貨據點數達300處以上的中型業者，須符合商品重量分級規定；資本額1億5000萬元以上或自有到店取貨據點數達500處以上的大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，正式公告將「到店取貨據點」納入，主要是因為在預告的過程中，草案原敘述「一定規模」希望有更清楚的標準，因此參考各界意見而修正。

王嶽斌強調，相關規範主要是希望業者能自主管理，「將減重當成公司營運的DNA」；7月1日正式上路後，也會再有宣導，接著將會請地方政府進行稽查，稽查的順序則是「由大到小」，會將有無自主管理納入查核重點，若沒有設計自主管理的方式，就會對運送貨品進行抽查。

王嶽斌指出，若是在包裝材料及包裝重量比值不合規範，可處3萬至15萬元罰鍰；另外在企業年度包材減重率部分若未能達標，則會要求提出精進計畫。

環保團體擔心只看包裝重量比值，反而可能會讓更多業者改採用較輕的塑膠類材質。王嶽斌解釋，公告規範中除了禁止使用PVC外，針對紙類、塑膠類包材有要求需添加回收紙90%、再生料25%，再加上包裝重量比，對業者使用包材上達到限制的效果。

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根據規範內容，中、大型業者商品包裝重量比值（包裝材總重量/包裝材＋商品總重量）設有限值。包裝箱（袋）內商品總重250公克以上且未滿1公斤，包裝重量比值須小於40%；1公斤以上未滿3公斤，比值須小於30%；3公斤以上比值須小於15%。

大型業者除包裝材料及包裝重量比值外，並要求平均包材減重率在113年底前達25%、114年底前達30%、115年底前達35%；循環箱（袋）使用率在113年底前達2%、114年底前達8.5%、115年底前達15%。（編輯：李亨山）1120216