國圖贈特拉維夫大學漢學書籍 深化台以學術交流

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（中央社記者賴素芬特拉維夫17日專電）駐以色列代表李雅萍昨天代表國家圖書館出席在特拉維夫大學舉行的「台灣漢學資源中心」贈書儀式，捐贈逾百本漢學及台灣研究相關書籍，充實特拉維夫大學漢學中心研究館藏。

特拉維夫大學副校長謝米爾（Milette Shamir）、亞洲對外關係主任普勒托諾夫（Konstantin Platonov）、特拉維夫大學蘇拉斯基中央圖書館（Sourasky Central Library）館長謝芙特洛維志（Na’ama Scheftelowitz）、東亞系主任莎法堤（Liora Sarfati）及多位漢學學者出席觀禮，對台以學術合作交流表達支持與期待。

李雅萍致詞時說，台以有許多相似之處，面對天然資源短缺，人才成為兩國在面對威脅挑戰也能茁壯成長的重要資產，教育是革新的利器，駐以代表處將持續推動學研計畫、台灣獎助金及華語獎學金等多元方式，推動台以學術教育合作。

此外，國圖贈書書單涵蓋文學、歷史、宗教及社會學等多面向主題，有助深化以國漢學及對台灣的相關研究。

謝米爾說，與台灣大學、師範大學在科學合作與華語教學等領域近年合作增加，盼持續深化與台灣各學術機構交流；謝芙特洛維志則十分感謝台灣國家圖書館提供的豐富學術資源，充實提升了蘇拉斯基中央圖書館館藏。

國家圖書館於2020年1月與特拉維夫大學簽署「台灣漢學資源中心」合作協議，同時舉行揭牌啟用儀式，是國家圖書館在中東地區設立的第一個台灣漢學資源中心。

特拉維夫大學是以色列最具規模的大學之一，創始於1956年，也是以色列重要的東亞研究中心，探討中國、印度、日本文明及互動，校內的中央圖書館收藏多種語言圖書，並致力數位化服務。此次贈書將嘉惠更多以國從事漢學及台灣相關研究的青年學者，深化台以學術交流。（編輯：張芷瑄）1120217