北京至上海有霾害 19日影響台灣空氣品質

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環保署表示，中國北京至上海有霾害，19日下午起將影響台灣空氣品質。圖為高雄地區空氣品質不佳，天空灰濛濛一片。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）繼今天上午雲嘉南空氣品質亮紅燈引發關注。環保署表示，觀測到中國北京至上海有霾害，19日下午起將隨東北季風南下影響台灣空氣品質，西半部空品多為橘色提醒，請民眾注意防護。

環保署今天上午發布中部、高屏空氣品質擴散影響區及金門的空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級；雲嘉南空品區為對所有族群不健康的紅色警示等級。引發環團、立委關注，質疑預測失準。

環保署除回應指出已提前籲請台電及民營燃煤電廠燃降載減排因應，並指出，今天觀測到中國北京至上海一帶的細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約為每立方公尺80到120微克，預估19日下午起將隨東北風南下，影響台灣空氣品質。

環保署表示，北部地區PM2.5小時濃度可能達到每立方公尺45到55微克，在境外污染物隨東北風持續往南移動下，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環保署提醒民眾多加注意最新資訊發布，可注意環保署官網的空氣品質預警資訊發布、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」，查詢最新空氣品質變化，也可透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

環保署預計，到了20日，環境風場仍為東北風，南部地區位處下風處風速較弱，空氣品質多為橘色提醒等級。20日下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，但南部地區位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。（編輯：李亨山）1120218