台灣燈會閉幕19天湧逾1200萬人次 2024年交棒台南

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023台灣燈會19日晚間舉行閉幕式，國父紀念館展區主舞台有國內外團體接力登台表演，以精彩演出為閉幕晚會留下完美句點。中央社記者裴禛攝 112年2月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）台灣燈會在台北今天正式劃下句點，明年將交棒給台南，預計場地在台南高鐵特定區，將以綠能科技為策展主題。交通部長王國材說，今年參觀人次突破1200萬人次，創下歷年紀錄。

為期2週的台灣燈會在台北今天閉幕，交通部觀光局表示，閉幕典禮表演包含朱宗慶打擊樂團、歐開合唱團、采風樂坊、台灣特技團、泰雅之聲合唱團、法國幻象劇團、爵代舞蹈劇場、原子少年Ozone、Pink fun與舞鈴劇場等，為台灣燈會劃下完美句點。

王國材致詞時說，根據觀光局統計，從2月1日起到今天參觀人次高達1256萬人次，破歷年參觀人潮紀錄，顯示這次台灣燈會辦得很成功，讓全世界都看到。

王國材表示，今年除了台灣燈藝師外，還有7國跟22個城市展覽都在台灣燈會裡，也是成功的文化觀光交流，透過直播方式，讓國外無法來台的旅客可以看到台灣之美，希望接下來可以吸引更多觀光客來台。

台北市長蔣萬安表示，今年台灣燈會19天的展期背後是市府團隊2年多來的籌劃，感謝前台北市長柯文哲的付出，中央的支持，還有各方企業、策展團隊、藝術家、表演者跟日夜投入的志工、義交、警察、清潔隊、醫護和防災人員。

觀光局指出，今年台灣燈會將燈藝作品融入具有歷史意義建築、多元創意的地景空間，以及日常生活的城市街道，展區範圍達168公頃，展出300件以上國內外藝術家燈藝作品，創作精彩融合傳統與現代，使台灣燈會與城市完美結合，每天更有豐富精采的表演活動與各項光影藝術展演，吸引眾多賞燈人潮。

觀光局表示，今年燈會是COVID-19疫情解封後首場國際大型活動，創造千萬參觀人次，帶動周邊觀光產業無限商機。燈會結束後，主燈「玉兔壯彩」將由台北市政府典藏。

觀光局表示，明年台灣燈會將在台南市舉辦，這也是睽違15年回到台南，將以「台南400光年」為題，主展場初步規劃為台南高鐵特定區，以綠能科技為策展主軸概念，象徵台南展望下一個百年，搭配安平燈區台南運河水域光藝展演，串聯月津港燈節、普濟燈會等既有知名燈節，將呈現水陸聲光雙重饗宴。

王國材表示，明年將由台南市政府主辦台灣燈會，台南是充滿文化歷史的古城，明年精彩可期，要與民眾明年相約在台南。

台南市長黃偉哲表示，台南市是文化古都、美食之都、宗教之都也是科技新都，明年台南將邁入400年里程碑，很期待把最好的2024台灣燈會呈現在民眾面前，要讓旅客感受到古都的璀璨與美麗。（編輯：方沛清）1120219

2023台灣燈會19日來到展期最後一天，美麗燈飾及精彩主燈秀皆要畫下句點，晚間國父紀念館展區人潮擁擠，民眾把握最後機會欣賞絢麗主燈秀。中央社記者裴禛攝 112年2月19日

2023台灣燈會19日晚間將落幕，以國父紀念館為中心的中央展區湧入大批人潮，民眾紛紛卡位欣賞精彩主燈秀。中央社記者裴禛攝 112年2月19日

2023台灣燈會在台北，19日晚間為展期最後一天，國父紀念館燈區人潮擁擠，民眾把握最後機會前來賞燈看表演。中央社記者裴禛攝 112年2月19日

2023台灣燈會19日來到展期最後一天，晚間國父紀念館展區人潮擁擠，大批民眾爭賭精彩主燈秀，有小朋友坐在家長肩膀上觀看演出。中央社記者裴禛攝 112年2月19日

2023台灣燈會在台北，19日為展期最後一天，許多家長晚間帶著小朋友前往國父紀念館中央展區欣賞主燈秀。中央社記者裴禛攝 112年2月19日