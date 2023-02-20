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屏東蜜棗前進新興市場 28日汶萊超市買得到

2023/2/20 14:55
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）現正值屏東蜜棗產季，屏縣府輔導農民拓展海外市場，今天上午在高樹鄉冷鏈集貨包裝場進行蜜棗集貨裝箱，以0.5公噸裝櫃銷往汶萊新興市場，預計28日在汶萊超市上架。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，統計至今天為止，今年屏東蜜棗出口外銷量約144公噸，出口值達新台幣1300萬元，外銷國家除日本、新加坡外，將更持續穩定出口汶萊市場通路。

屏東縣長周春米指出，屏東縣盛產各項優質農產品，深具國際競爭力，縣府一直以來開發多元通路，未來將朝向集結當季優質農產品，共同集貨裝櫃，爭取更多外銷訂單，增加農民收益。

農業處表示，屏東生產的蜜棗青翠鮮甜，高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民與在地農民掌握栽培技術，維持蜜棗鮮度，自前年外銷試水溫出口汶萊，當地反應很好後，持續耕耘當地通路，今年1月1日建置完成新冷鏈集貨包裝場啟用，與貿易商共同合作促成汶萊市場訂單。

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農業處提及，此次出口屏東縣蜜棗禮盒出口200箱，每箱2.5公斤，共計0.5公噸，透過海運方式銷往汶萊當地超市通路，以輸日規格包裝，克服海運運送約需6天，天數較長且運送過程將面臨諸多儲運挑戰，但屏東農民持續精進蜜棗栽培技術及採後處理，充分掌握田間栽培及儲運保鮮技術，讓蜜棗經過船運直到上架依然能維持鮮度，預計28日於汶萊超市上架。

屏東縣蜜棗種植面積538公頃，位居全台產量第2，佔全台30%，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積就達318公頃，為全台最大蜜棗生產鄉鎮，穩定供貨國內及國外市場，屏縣府近年布局拓展海外行銷通路，蜜棗為重點品項。（編輯：陳仁華）1120220

#屏東縣
#汶萊
#農業處
周春米
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