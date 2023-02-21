6旬男疝氣術後痛不止 大數據研究助查出主動脈瘤

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南64歲男子接受腹部疝氣手術後出現腹痛不止、血壓偏低等症狀，因醫師曾利用醫療大數據研究，懷疑有合併主動脈瘤可能，檢查後果然發現，立即安排手術化解致命風險。

奇美醫學中心麻醉部副部長褚錦承今天在院內衛教宣導會表示，這名患者在高科技業工作多年後，約10年前購買農地享受田園生活，也許太勤於耕作，幾個月前右下腹發生疝氣，最近因疼痛難耐到奇美就醫並接受手術，手術過程也很順利。

褚錦承表示，病患在麻醉恢復過程主訴腹痛，給予止痛藥仍未明顯緩解，並發現有心跳變快、血壓偏低等不尋常狀況。

褚錦承指出，因自己先前曾利用台灣醫療大數據進行研究，發現患有疝氣的中老年人合併主動脈瘤風險，比沒有疝氣的同齡人高出許多，因此決定為病患安排腹部電腦斷層檢查，結果顯示病人確實有腹主動脈瘤，且部分已破裂，立即安排心臟血管外科進行手術，化解可能致命危機，數天後順利出院。

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褚錦承說，奇美醫學中心麻醉部鼓勵醫師申請研究計畫，每年定期舉辦實證醫學競賽，並將實證知識轉譯為學術發表，去年論文發表數量在全台大型醫學中心麻醉科中名列前茅，這起個案也成為醫學研究與臨床實務結合極佳見證。

褚錦承表示，人工智慧（AI）與大數據應用對麻醉醫師臨床實務也是重要趨勢，以往在手術前的麻醉訪視門診，只能依靠醫師個人經驗在短時間內做判斷，奇美醫學中心建置AI數據中心後，目前累積逾30萬筆麻醉訪視資料，可協助醫師更全面進行術前評估，降低手術風險。（編輯：陳仁華）1120221