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糞便顏色關係大 醫稱黑發亮、有血腥味速就醫

2023/2/21 17:11（2/21 17:16 更新）
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糞便顏色可能代表人體健康狀況，醫師林暘朝表示，解黑便就是一種健康警訊，觀察到糞便有「黑到發亮」「夾雜血腥味」等2個特徵時，民眾就要懷疑是「上消化道出血」，應該儘速就醫。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月21日
糞便顏色可能代表人體健康狀況，醫師林暘朝表示，解黑便就是一種健康警訊，觀察到糞便有「黑到發亮」「夾雜血腥味」等2個特徵時，民眾就要懷疑是「上消化道出血」，應該儘速就醫。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月21日
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（中央社記者王鴻國新北21日電）輔大醫院醫師林暘朝今天表示，民眾如果如廁時觀察到糞便黑到發亮、夾雜血腥味，就代表是健康警訊，如碰到腫瘤、胃、食道等不正常出血狀況時，都應及早送醫救治。

輔仁大學附設醫院發布新聞稿也透露醫師生活上的一些趣事，胃腸肝膽科醫師林暘朝表示，常於用餐時間收到民眾傳來「黑金照」，請他幫忙鑑定是不是黑便，讓他哭笑不得喊說「歸剛欸」。

糞便顏色可能代表健康狀況，林暘朝表示，解黑便就是一種健康警訊，觀察到糞便有「黑到發亮」「夾雜血腥味」等2個特徵時，就要懷疑是「上消化道出血」，這時就應該儘速就醫。

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林暘朝表示，有時服用特定藥物也容易解黑便。以心血管疾病的病友為例，因服用抗凝血、抗血小板等藥物時容易造成潰瘍，進而產生黑便。

他表示，任何原因造成的出血都應謹慎對待，並進一步做仔細檢查，即時揪出病灶、及早治療。上消化道的出血原因中，如果是腫瘤、胃、食道等不正常出血狀況時，更應及早送醫救治，若因沒有特別症狀而置之不理時，就容易對健康造成更大危害。（編輯：方沛清）1120221

#林暘朝
#輔大醫院
#輔仁大學附設醫院
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