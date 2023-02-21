公共運輸補助 交通部：未排除任何縣市

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」，將透過補助提升公共運輸使用率，各縣市都想爭取。交通部今天表示，並未排除任何縣市，可以生活圈方式合作提出，也可單一縣市申請。

交通部官員告訴媒體，因北北基桃的跨區通勤已成型，所以先前建議，中彰投及南高屏等生活圈也可比照，但因涉及中央及地方的補助分配，前提要生活圈內的縣市都有共識後提出。

交通部說，「中央促進公共運輸使用方案」由行政院核定後，公路總局就會公布補助要點，目前並未排除任何縣市，只要符合申請規定，各縣市除了以生活圈方式合作提出外，也可單一縣市個別提出。

公路總局已舉辦多場座談會，與各縣市溝通促進公共運輸補助，目前是北北基桃已有新台幣1200元月票的想法，其他縣市都還未確定，現在還傳出苗栗想加入中彰投生活圈，雲嘉嘉也表明要共同提案。交通部說，只要符合未來補助要點，都可提出申請。

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公路總局研議的「中央促進公共運輸使用方案」，都會區生活圈因緊密結合，鼓勵提供通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；其他縣市則可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度來規劃通勤通學公共運輸票證優惠方案。

另外，在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，交通部將提升台灣好行景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，也會提供優惠促銷並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。（編輯：管中維）1120221