陽明交大研究：除草劑會惡化腸道發炎

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國立陽明交通大學23日表示，生物醫學資訊研究所副教授王禹超（圖）與美國哈佛大學研究發現，除草劑會惡化腸道發炎，常在草地、果園活動的人是高風險族群。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）陽明交大今天表示，與美國哈佛大學研究發現，除草劑會惡化腸道發炎，常在草地、果園活動的人是高風險族群。研究成果刊登於「自然」期刊，獲得國際重視。

國立陽明交通大學今天發出新聞稿指出，發炎性腸道疾病（IBD）過去在歐美國家較多，外界認為與西化的飲食及遺傳基因有關，對環境因子卻瞭解有限。

陽明交大生物醫學資訊研究所副教授王禹超與美國哈佛大學醫學院合作，使用斑馬魚測試潛在會影響腸道發炎的化學物質，建立預測模型，接著再應用到美國環保署的資料庫，識別可能會惡化疾病的化合物。

團隊識別出影響最嚴重的前20種的化合物中，超過一半與農業有關。進一步檢查發現，常用於運動場與蔬果果園的除草劑戊炔草胺（propyzamide），會干擾維持腸道穩定的芳香烴受體，刺激T細胞與樹突細胞等免疫反應，進一步惡化發炎性腸道疾病。

王禹超指出，戊炔草胺在植物上代謝緩慢，50天後仍60%的殘留，經常在草地上或果園內活動的人，都是暴露的高風險族群。目前研究團隊正致力於設計奈米粒子和益生菌，針對發炎反應途徑來改善患者狀況。

王禹超表示，跨領域合作已被廣泛應用於許多疾病的研究，生醫資訊可透過大數據快速找到潛在的治療標靶，再進一步透過實驗來驗證結果，減低傳統生物實驗研究的費工、費時與花費。

他推測，這項成果會獲得Nature青睞，除了找到疾病的環境致病因子外，也在於示範一種跨領域結合生醫資訊與細胞動物實驗的方法。（編輯：陳清芳）1120223