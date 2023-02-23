疫後就學貸款補助方案 估54.6萬人受惠

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（中央社記者陳至中台北23日電）行政院會今天通過疫後特別預算案，其中「疫後就學貸款補助方案」將協助符合資格者償還1年學貸本息，教育部表示，符合資格者不用提出申請，直接由承貸銀行扣抵，預估約54.6萬人受惠。

教育部今天發出新聞稿，「疫後就學貸款補助方案」將協助「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還一年本息，共編列新台幣220億元特別預算。

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每人學貸金額不同，以平均金額新台幣30萬元計算，1年約補助4萬元。教育部表示，會直接扣抵貸款人一學期的貸款本金（在學中）或一年的還款本息（畢業後），避免直接發送現金而用於其他支出，真正減輕還款負擔。

教育部表示，總統蔡英文上任後，於民國105年8月調降就學貸款利率到1.15%，109年3月再降為0.9%；近年也多次祭出措施，例如放寬申請緩繳本金的門檻、推動只繳息不還本、倍增緩繳本息與只繳息不還本的申請次數等，盡力照顧弱勢學生。（編輯：陳政偉）1120223