更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
6000元規劃5方式發放 外籍配偶等4族群可領
首頁 / 生活

疫後就學貸款補助方案 估54.6萬人受惠

2023/2/23 15:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）行政院會今天通過疫後特別預算案，其中「疫後就學貸款補助方案」將協助符合資格者償還1年學貸本息，教育部表示，符合資格者不用提出申請，直接由承貸銀行扣抵，預估約54.6萬人受惠。

教育部今天發出新聞稿，「疫後就學貸款補助方案」將協助「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還一年本息，共編列新台幣220億元特別預算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

每人學貸金額不同，以平均金額新台幣30萬元計算，1年約補助4萬元。教育部表示，會直接扣抵貸款人一學期的貸款本金（在學中）或一年的還款本息（畢業後），避免直接發送現金而用於其他支出，真正減輕還款負擔。

教育部表示，總統蔡英文上任後，於民國105年8月調降就學貸款利率到1.15%，109年3月再降為0.9%；近年也多次祭出措施，例如放寬申請緩繳本金的門檻、推動只繳息不還本、倍增緩繳本息與只繳息不還本的申請次數等，盡力照顧弱勢學生。（編輯：陳政偉）1120223

#教育部
#蔡英文
#行政院會
蔡英文
推再生醫療立法 總統：讓生技成為下一個兆元產業美眾院中國委員會主席訪台 府：感謝支持台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族