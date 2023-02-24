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解封激勵海外通訊需求 VoLTE語音費用更省

2023/2/24 14:31
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（中央社記者江明晏台北24日電）解封激勵 海外通訊需求，遠傳今天宣布，已拓展VoLTE漫遊語音服務達30國及36個合作業者，以日、韓為例，透過VoLTE漫遊撥電話回台，費用較一般語音漫遊分別可省65%及75%。

隨著各國國境解封，不少民眾陸續安排出國旅遊計畫，遠傳觀察今年春節假期期間用戶出國漫遊人次較平日高出2倍以上，中華電信先前也表示，國際漫遊客戶成長了6倍。

因應接下來的出國旅遊熱潮，遠傳今天宣布，繼去年率先提供月租用戶VoLTE服務免月租費優惠，更積極拓展VoLTE漫遊達30國及36個合作業者。

遠傳進一步說，相較傳統國際行動語音漫遊，透過VoLTE漫遊話質更為清晰、也不影響上網速度，費用也更省，以民眾最喜愛前往旅遊的日本、韓國為例，透過VoLTE漫遊撥打電話回台灣，費用較一般語音漫遊分別可節省65%及75%，在當地接聽電話也節省50%，用戶只需用原門號申請，不需更換SIM卡或號碼。

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遠傳自去年7月起全面提供月租型用戶免費申請VoLTE服務，近兩個月主動申請VoLTE的用戶數，較上一季平均申請人數高出近兩成。

電信達人分析，過去語音通話都是透過3G網路架構進行，VoLTE將語音服務從3G網路架構提升到4G（LTE）網路架構上，可同時通話、上網，網速也不受到語音通話影響，話質明顯變得清晰立體，而啟用遠傳VoLTE服務，也會同步開通Wi-Fi通話服務，在高樓、地下室或行動訊號容易受干擾的地方，用戶可透過Wi-Fi網路通話，通話在行動網路和Wi-Fi網路間也會自動切換而不間斷。（編輯：林興盟）1120224

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