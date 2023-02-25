太平山降雪機率高 2/26不排除機動延後開園

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）受強烈大陸冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區今天入夜有機會飄雪。林務局表示，遊樂區明天原本預定凌晨4時開園，屆時若聯外道路結冰，不排除機動延後開園。

海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，因地形及步道景觀多樣，向來是賞雪勝地。

氣象專家吳德榮說，受強烈大陸冷氣團影響，今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現攝氏8度以下的平地最低氣溫，太平山區接近飄雪條件。

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林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區明天原本預定凌晨4時開園，若今晚至明天凌晨聯外道路結冰，不排除機動延後開園，遊樂區屆時將在清晨6時許先剷除路面結冰後再開園。

羅東林管處指出，今晚太平山國家森林遊樂區的住宿區已客滿，提醒今天一日遊的遊客在入夜前下山，勿於車上過夜，避免失溫危險；遊樂區也將在今天傍晚勸離沒有住宿的遊客。（編輯：李錫璋）1120225