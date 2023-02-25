更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球
運動

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

太平山降雪機率高 2/26不排除機動延後開園

2023/2/25 10:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）受強烈大陸冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區今天入夜有機會飄雪。林務局表示，遊樂區明天原本預定凌晨4時開園，屆時若聯外道路結冰，不排除機動延後開園。

海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，因地形及步道景觀多樣，向來是賞雪勝地。

氣象專家吳德榮說，受強烈大陸冷氣團影響，今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現攝氏8度以下的平地最低氣溫，太平山區接近飄雪條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區明天原本預定凌晨4時開園，若今晚至明天凌晨聯外道路結冰，不排除機動延後開園，遊樂區屆時將在清晨6時許先剷除路面結冰後再開園。

羅東林管處指出，今晚太平山國家森林遊樂區的住宿區已客滿，提醒今天一日遊的遊客在入夜前下山，勿於車上過夜，避免失溫危險；遊樂區也將在今天傍晚勸離沒有住宿的遊客。（編輯：李錫璋）1120225

#林務局羅東林區管理處
#吳德榮
#太平山國家森林遊樂區
吳德榮
吳德榮：晚間至26日清晨最冷 太平山區有機會降雪強烈大陸冷氣團將南下 228連假前2天低溫探8度
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族