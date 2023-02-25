來台自由行抽5000元消費金 王國材：可能4月中實施

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（中央社記者葉臻桃園機場25日電）行政院23日通過「加速擴大吸引國際觀光客方案」，祭出新台幣5000元消費金50萬份。交通部長王國材今天說，方案會在特別條例的預算通過後開始，可能在4月中開始實施。

觀光局日前發布新聞稿表示，來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金，研擬以電子票證儲值方式發放，將配合行銷活動辦理，購買來台機票符合資格者可獲得憑證，旅客抵台後在入境機場專櫃領取電子票證。

王國材上午至桃園國際機場視察通關作業，接受媒體聯訪時表示，針對來台自由行每人擬發5000元消費金，這5000元可能是電子票證，也有可能是旅宿折價券；屆時旅客入境後，就可以在入境大廳旁的服務中心抽籤，抽中的人再給消費金。

王國材表示，針對抽獎動線和辦法，會請觀光局現在開始做細緻規劃，整個方案會在特別條例的預算通過後開始，可能在4月中開始實施，屆時所有入境桃園機場的旅客，都有機會來抽消費金。

王國材說，全世界都在爭取觀光、祭出不同方案，希望透過消費金、住宿抵用券等方式，讓消費留在台灣國內。（編輯：李錫璋）1120225