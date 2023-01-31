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來台旅客目標600萬 王國材：其中100萬為陸客

2023/1/31 18:09
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（中央社記者余曉涵台北31日電）交通部觀光局擬定今年來台旅客目標是600萬人次，交通部長王國材今天說，他對觀光樂觀其成，目標600萬來台旅客中有100萬是陸客；國際來台觀光客方案預計最慢4月前可以上路。

交通部長王國材今天告訴媒體，在觀光方面，疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案有2個部分，1個是公共運輸補貼，另外1個就是加速國際觀光客來台。

王國材認為，目前觀光的國內內需都已經起來的，以今年春節連假為例，很多飯店旅館都是客滿，所以重點是在國際觀光客這塊，尤其觀光旅客跟接待入境旅客旅行社這部分就要補足。

王國材指出，觀光局目標今年來台旅客要達到600萬，其中100萬將會是陸客，他自己是蠻歡迎陸客來台，不過開放陸客來台觀光與陸委會跟國安局方面有關，會尊重他們的意見，若陸客沒有辦法開放，觀光局就會積極從其他市場補足這塊缺口。

對於國際觀光客來台行銷方面，王國材表示，目前各國在爭取國際觀光客方面，有發現金或丟給國外組團社等方式，而他的想法是認為發現金很怪，因此規劃在團客上給國內地接社有接團補助。

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而自由行就是規劃給水果、台灣觀巴1日遊、贈送一卡通或悠遊卡等方面，上路時間要等全民共享經濟成果特別條例草案通過後，應該會比發現金還快。也就是說，預計最慢4月前，國際觀光客來台行銷方案就可以公布上路。

另外，針對公共運輸補貼方面，王國材表示，目前已有初步規劃，已跟台北市、新北市等10個縣市談過，他的想法是，被認為不用倚賴大眾運輸通勤的地方就推出觀光套票，所以期待宜花東可以提出類似免費觀光巴士，或是有折扣的觀光巴士等串聯景點的套票等。（編輯：陳政偉）1120131

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王國材
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