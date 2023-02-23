5千元消費金吸引國際旅客 電子票證或住宿折抵

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）行政院今天通過「加速擴大吸引國際觀光客方案」，祭出新台幣5000元消費金50萬份。觀光局長張錫聰說，將搭配行銷活動發放，用於電子票證或住宿折抵。

交通部下午舉行記者會，說明「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」。

張錫聰說，50萬份5000元的消費金不是自由行來台旅客人人有獎，也非先到先領，而是搭配各地行銷活動發放，並只限在台灣消費。

觀光局國際組長黃勢芳補充說明，目前是希望以電子票證值儲發放消費金，用在台灣的多種消費，但住宿部分仍在研議整合，若無法整合就讓旅客選擇領5000元電子票證或一次折抵5000元住宿費。

觀光局今天發布新聞稿，來台自由行旅客是有機會獲得5000元消費金，研擬以電子票證儲值的方式發放，便利旅客旅途當中的食、宿、遊、購、行相關消費，活絡產業商機。

觀光局指出，這項措施將配合行銷活動辦理，例如與國籍航空公司合作，透過促銷方案或抽獎等形式，購買來台機票符合資格者可獲得憑證，旅客抵台後在入境機場專櫃領取電子票證。

觀光局已邀集相關行銷通路討論並準備，待相關立法院預算案審議通過等行政程序完備後，公告行銷活動相關辦法。

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在加速團客來台措施部分，為鼓勵國內接待旅行社、國外組團旅行社共同合作招攬境外團體旅客來台，來台旅行團每團達8人（含）上，提供國內接待旅行社、國外組團旅行社獎助金，每團可獎助1萬元，每團15人以上獎助至2萬元，共獎助9萬個團。

另為解決旅宿業缺工問題，穩定接待國際旅客服務量能，研議給予旅宿業者增雇房務、清潔服務人員獎助金，每名每月5000元，最長1年，北部6縣市（台北、新北、基隆、桃園及新竹縣市旅業新進清潔服務人員薪資須3萬3000元（含）以上，其縣市須3萬1000元（含）以上。（編輯：李亨山）1120223