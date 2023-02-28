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安平瘖啞麵店老闆退休女兒接棒 黃偉哲親獻祝福

2023/2/28 14:05
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（中央社記者張榮祥台南28日電）由瘖啞人士林春峯在安平當地經營超過40年知名麵店，日前宣布今天退休，未來交棒女兒林姿君和女婿接力經營。市長黃偉哲特地造訪用餐獻上祝福，期許麵店傳承安平飄香。

黃偉哲表示，麵店是地方上傳承三代知名老店，由林春峯傳承岳父手藝，在地經營超過40年。小店不光是麵條好吃，點餐時需默契、手語或眼神交流，反而更顯台南在地人情味。今天來吃麵，一方面是給服務很久的林春峯師傅祝福，另方面也期盼後續接棒的女兒和夫婿可繼續傳承飄香。

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安平區中興街這家當地傳統麵店地方上小有名氣，隱密巷弄中，不用手機導航真的很難找到，牆壁上掛著「啞吧麵店」招牌，標註創始於1971年。常常中午還沒到，饕客們就陸續上門，除了必吃麻醬麵、餛飩湯，不少人也會再多點些海帶、豆干、滷蛋、滷花生常見必點驚豔滷味小菜。因為吃久了，不論是點菜或結帳，大家都有很默契，用比的和眼神就可以溝通。

Google地圖資深嚮導的網友Lucia Han也留下5星評價並表示，整間店由聾啞人士所營運，店內也沒有一般小吃店常會有的電視或收音機，就是安安靜靜地和親朋好友來吃頓飯；上餐時老闆都會比一個大拇指（或是手語的謝謝）用完餐之後老闆會用手勢比出餐點的費用。（編輯：孫承武）1120228

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黃偉哲
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