屏東自動駕駛巴士試乘夯 3/1起加開1班次

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屏東縣政府22日起至3月7日在墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士試乘活動，熱門時段皆預約額滿，縣府決定3月1日起每天再加開1班次。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣政府在22日起至3月7日於墾丁國家森林遊樂區試乘自動駕駛巴士，熱門時段皆預約額滿，縣府決定從明天起每天加開1班次，讓遊客都能體驗到高科技自駕巴士。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，墾丁國家森林遊樂區為熱門觀光景點，擁有豐富自然景觀，適合發展低碳運輸，於是使用自駕巴士做為園區內接駁運行工具，活動自22日開始提供免費預約試乘至3月7日，熱門時段皆預約額滿。

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縣府交通旅遊處指出，試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，接駁往返墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，全日來回共6班次，路線全長約1.9公里。因詢問度高，因此決定明天起每天增加1班次。

交通旅遊處提醒，加開班次從售票口直達觀海樓，中途不停靠，需在搭乘日前3天預約完成，活動期間如班次仍有座位也供現場登記搭乘體驗，搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票。（編輯：孫承武）1120228