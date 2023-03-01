疫後出國旅遊人氣回籠 業者樂觀營收可獲利

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（中央社記者余曉涵台北1日電）COVID-19疫情在前2年重創旅遊業，各國陸續解封之後，台灣的旅遊業逐步回溫。旅遊業者今天表示，雖然有缺工、通膨、漲價等壓力，所幸連假效應及產品布局，今年營收可望有獲利。

旅遊業是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊的海嘯第一排，世邦旅遊總經理呂汶中今天向媒體表示，台灣去年10月解封後旅遊業迎接產業回春，只是受到全球旅遊產業人力不足、通膨、漲價等因素，影響了復甦速度。

呂汶中指出，所幸今年1月在農曆春節連假出國旅遊人潮加持下，以他所任職的公司來說，出國旅遊團的業務量已經達到疫情前的一半，今年可望開始獲利，營運預估在2024年可以完全恢復。

世邦旅遊董事長陳屬庄指出，由於歐洲很早就開放邊境，因此相關旅遊產品銷售恢復速度最快。呂汶中也以星宇航空將首航洛杉磯為例，首發團迅速成團，不少旅客願意候補，歐洲線除了系列行程，季節性產品越來越受到歡迎。

在歐美線的旅遊產品之外，亞洲的主題旅遊行程也深受到旅客喜愛，世邦旅遊3月份推出到日本九州搭乘由布院之森的行程，一開賣就立即秒殺。

團費價格方面，呂汶中認為在全球通膨的狀況下，團費並沒有比較貴，以日本為例，雖然物價漲，但現在匯率較低，所以相互抵銷之下，團費跟疫情前是持平，且機票也比邊境剛開放時已有降價。（編輯：陳清芳）1120301