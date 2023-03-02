竹苗防10度低溫 雲嘉南高屏3日空氣品質不佳

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氣象局2日發布低溫特報，2日晚間至3日清晨竹苗易有攝氏10度左右低溫。圖為台北市南港區民眾穿上保暖衣物禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨竹苗易有攝氏10度左右低溫，白天起冷氣團減弱，但仍有輻射冷卻影響，早晚偏冷；明天雲嘉南、高屏局部地區空氣品質可能達紅色警示等級。

中央氣象局發布低溫特報，今晚至明天清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，未來一週天氣變化不大，主要以東半部有零星飄雨為主，其他各地雲量較多，偶有陽光出現；其中4日至6日水氣少，要留意仍有輻射冷卻，各地早晚偏冷；7日至9日環境風場轉為偏南風，各地氣溫再回暖。

趙竑指出，明天清晨因大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，台南以北、宜蘭低溫約12至14度，地區局部可能更低一些，其中竹苗可能會出現10度以下的低溫。

趙竑提到，明天白天起冷氣團減弱，北台灣稍微回溫，高溫約18至20度，其他地區約21至25度，類似的氣溫持續至5日；6日起北台灣會再稍微增溫，接著7日之後預估高溫會來到22、23度。

趙竑說，目前天氣系統仍然沒有明顯水氣，各地降雨的機會都不大，在梅雨季之前，仍然是中南部的枯水期，須節約用水。

另外，根據行政院環境保護署空氣品質監測網，明天環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，污染物易累積。

環保署預估，明天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，局部短時間可能達紅色警示等級。（編輯：管中維）1120302