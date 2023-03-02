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新北桃園金門空品亮紅燈 鄭明典：境外空污移入

2023/3/2 11:10
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局長鄭明典今天提醒有很明確的境外空污移入事件發生，和近期偏乾的大環境有關。環保署表示，今天截至上午10時，新北、桃園及金門有3測站空氣品質亮紅燈。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書提醒很明確的「境外移入」型空氣污染事件開始，主要是來自中國空氣污染移入的影響，今年密集的第3波，會有如此相對明顯的影響，和近期偏乾的大環境有關。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至今天上午10時，全台已有3測站空氣品質達紅色警示等級，分別在新北萬里、桃園觀音及金門；另外中部以北、高屏空氣品質大多呈橘色提醒等級。

環保署指出，今天中國上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）約80至115微克/立方公尺，清晨東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，污染物濃度上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

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環保署表示，今天花東空氣品質為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

環保署指出，今天至6日環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中部以南位於下風處，污染物仍易累積，今天挾帶境外污染物移入影響台灣，空氣品質多為橘色提醒等級為主；7日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易累積。（編輯：李亨山）1120302

#鄭明典
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鄭明典
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