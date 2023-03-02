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日夜溫差大清晨氣溫偏低 吳德榮：強輻射冷卻發威

2023/3/2 08:32（3/2 08:48 更新）
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圖為2月14日北市士林區外出民眾與孩子穿上厚衣禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮表示，未來一週2波東北季風，所挾帶冷空氣並不強，但強輻射冷卻作用，清晨氣溫偏低，低溫降至約攝氏10度。根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉9.8度。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉9.8度、台南市玉井區10.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來一週2波東北季風，所挾帶冷空氣並不強，但水氣偏少、夜間晴朗，常有「強輻射冷卻」作用，於清晨氣溫降到最低。

吳德榮指出，明天至6日部分縣市平地最低氣溫仍將降至10度左右，台北測站亦不排除有短暫觸及「大陸冷氣團」標準的機會，但日出後氣溫很快回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今、明兩天北部多雲，中南部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨；今天北台灣轉涼，其他地區氣溫略降，境外空污移入、空氣品質不佳。

吳德榮表示，4日有另一波微弱東北季風，水氣略增，大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，4日晚間起迅速好轉；5日至8日各地晴朗穩定；北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。（編輯：陳仁華）1120302

#吳德榮
#中央氣象局
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