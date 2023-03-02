更多編輯台推薦新聞：
村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》南部持續乾旱 台南減量供水高雄8日起減壓
首頁 / 生活

冷氣團影響北台轉冷 西部溫差大東台留意長浪

2023/3/2 08:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中央氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，北部及東北部整天感受偏冷，其他地區早晚亦偏冷，清晨各地低溫約攝氏13至15度，本島最低溫在南投中寮9.8度，北部及宜蘭白天高溫約18、19度，中南部約24至26度，日夜溫差大，適時增減衣物。

氣象局指出，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

東北風增強，上午起桃園至台南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受大陸冷氣團影響，中國上海一帶PM2.5約80~115微克/立方米，清晨東北風可能挾帶境外污染物移入，其影響濃度須視上游累積程度和降雨強度而定，西半部地區空氣品質多為橘色提醒至普通等級，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120302

#宜蘭縣
#環保署
#綠島
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族