冷氣團影響北台轉冷 西部溫差大東台留意長浪

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（中央社台北2日電）中央氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，北部及東北部整天感受偏冷，其他地區早晚亦偏冷，清晨各地低溫約攝氏13至15度，本島最低溫在南投中寮9.8度，北部及宜蘭白天高溫約18、19度，中南部約24至26度，日夜溫差大，適時增減衣物。

氣象局指出，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

東北風增強，上午起桃園至台南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天受大陸冷氣團影響，中國上海一帶PM2.5約80~115微克/立方米，清晨東北風可能挾帶境外污染物移入，其影響濃度須視上游累積程度和降雨強度而定，西半部地區空氣品質多為橘色提醒至普通等級，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120302