台東掩埋場燒3天 環保局監控空氣品質漸轉好

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台東市垃圾掩埋場燃燒進入第3天，28日仍持續悶燒，台東市長陳銘風（左）一大早持續前往關心最新狀況，他受訪表示，現在最主要優先要做的是先將火完全熄滅，然後再來處理後續相關問題。中央社記者盧太城台東攝 112年2月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東市垃圾掩埋場燃燒3天，民眾身體不適。台東縣縣政府今天表示，空氣品質逐漸好轉，截至中午接近「普通等級」，今起並出動灑水車巡迴噴灑期降低懸浮微粒。

台東市建農里衛生掩埋場26日凌晨發生自燃引發大火和濃煙，昨天傍晚火苗才澆熄，但宛如小山般的垃圾堆還持續悶燒，濃煙持續飄向社區，有民眾出現噁心、暈眩等不適症狀。

台東縣政府環保局發布新聞稿表示，火勢受到控制後，周邊空氣污染情形也逐漸改善，其中，民眾最在意的空氣品質恢復情況，今日最新資料顯示目前為接近「普通等級」，將持續出動灑水車降低空氣中的懸浮微粒，盡速協助居民恢復空氣品質及正常生活。

台東縣環保局表示，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」，所監測到主要污染物PM10的數值已改善至接近普通等級範圍。濃煙的主要污染物PM10，雖會從人體自行代謝，但仍建議民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主，並建議前往市公所提供的安置場所。

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另外，環保局在火災發生後並緊急支援1200個N95、1萬個成人及850個兒童用口罩供建農里里民防護使用。為了盡快降低PM10，今起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒，呼籲鄉親尤其呼吸道敏感族群，關好門窗，外出做好個人防護。

環保局說明，移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」作業方式是透過連續24小時在固定的地點採集空氣中物質，這次所採集到的有二氧化碳、氮氧化物、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒PM10、氨氣、總還原硫等污染物，其中最高的為PM10懸浮微粒，其直徑等於1根頭髮的直徑，因不斷地實施有效地降低懸浮微粒措施，空氣中所採集到的懸浮微粒雖已逐減輕為普通程度，提醒民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主。（編輯：黃世雅）1120228