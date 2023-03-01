大陸冷氣團挾境外污染物 2日空氣品質亮橘燈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）環保署今天表示，明天大陸冷氣團影響，清晨東北風可能挾境外污染物移入，雲嘉南以南位於下風處，易累積污染物；預估明天各地空氣品質多為普通至橘色提醒等級為主。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書提醒，今晚半夜會有新一波境外移入空氣污染，台灣周邊風速弱、逆溫層很低，主要還是區域污染擴散效率低的問題。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至下午4時，全台各地空氣品質大多呈現普通至良好等級，僅嘉義地區為橘色提醒等級，主要空氣污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保署指出，中國上海一帶PM2.5平均濃度約80至115微克/立方公尺，明天受大陸冷氣團影響，清晨東北風可能挾帶境外污染物移入，其影響濃度須視上游累積程度和降雨強度而定，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物仍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署表示，明天至6日環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中部以南位於下風處，污染物仍易累積；須留意2日東北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣，空氣品質多為普通至橘色提醒等級為主；7日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易累積。（編輯：陳政偉）1120301