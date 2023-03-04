勞動部開發逾2.5萬銀髮友善職缺 服務及銷售最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北4日電）為助中高齡者及高齡者在地重返職場，勞動部職業發展署去年開發超過2萬5000個適合銀髮族的友善職缺，其中以服務及銷售工作人員職類最多，其次為基層技術工及勞力工。

台灣人口老化日益嚴重，影響蔓延至勞動市場。根據主計總處調查，2022年銀髮就業者人數正式突破百萬大關、衝上103.1萬人，占整體就業人數比重進逼1成。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠告訴中央社記者，為照顧銀髮就業族群、促進中高齡者及高齡者重返職場或再就業，勞動部整合就業中心、銀髮人才資源中心及銀髮人才服務據點量能，依轄區產業特性，開發適合銀髮族的全時及彈性工作機會，促進在地就業。

施淑惠表示，去年共開發超過2萬5000個友善職缺，其中以服務及銷售工作人員職類最多，其次為基層技術工及勞力工及機械設備操作及組裝人員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

施淑惠指出，為擴大服務量能，勞動部逐年擴增實體服務據點，並與C級長照據點、樂齡大學、廠協會等單位合作辦理資源宣導及倡議，擴展就業服務網絡。針對工業區缺工問題，也與中華民國工業區廠商聯合總會合作辦理倡議宣導、退休再就業準備研習課程、徵才活動，以開發中高者及高齡者工作機會。

此外，銀髮人才資源中心的「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」不僅可協助安排專業職涯諮詢，更有專業諮商人員，透過職涯相關牌卡，協助銀髮族釐清自身工作優勢、心理需求，及生活、職涯考量因素和價值觀，以找出退休後再就業的選擇方向。（編輯：陳政偉）1120304